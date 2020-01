Põnevusdraama noortest metsavendadest naaseb suvel Kukenoosi küüni

Eno Raua unustusehõlma vajunud põnevusromaanil «Etturid» põhinev lavastus räägib loo kolmest noorest mehest, kellest saavad olude sunnil metsavennad. Ent nooruslik janu armastuse järele ei küsi aega ega kohta. Lavastuse peategelased – Agu, Heiki ja Valdur – peavad võitlust iseendaks jäämise nimel, samal ajal kui ümbritsev tegelikkus seda üha vähem võimaldab. See on ideaalide kuhtumise ja purunemise lugu, mis sunnib paratamatult küsima: kuidas käituksime ise, kui satuksime samasugustesse oludesse?

«Etturite» lugu on kiirelt liikuv ja jaguneb nagu malepartii kolmeks osaks: septembris 1944. aastal toimuv avang, 1944–1948 aset leidev keskmäng ja lõpplahendus mais 1949.

Lavastuses mängivad Karl Robert Saaremäe (külalisena), Ringo Ramul, Martin Mill, Ilo-Ann Saarepera, Laura Kalle, Janek Vadi, Aarne Soro, Vallo Kirs, Jaana Kena, Gerda Sülla ja Siim Saarsen. Kunstnik on Kaspar Jancis, valguskujunduse on loonud Mari-Riin Paavo ning liikumise seadnud Raido Mägi. Heli- ja muusikalise kujunduse autorid on Taago Tubin ja Lauri Lüdimois.