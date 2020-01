Reede hommikul käis endises majas tihe sebimine, kui valla ametnikud vedasid maja asjadest tühjaks, et see ehitajale renoveerimiseks üle anda.

Õige pea hakatakse Viiratsis rekonstrueerima kunagi sovhoosikontoriks ehitatud hoonet, et sellest saaks Viljandi vallamaja. Reedel vedasid valla ametnikud hoonest asju välja, et see tühjalt ehitajale üle anda.