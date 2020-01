Tellijale

Küsimus pole siinkohal mitte krossirajas, motospordis või tsiklihuvilistes inimestes, vaid põhimõttes. Kui krossirada oleks rajatud kõiki seadusepügalaid ja kaaskodanike heaolu silmas pidades, poleks see sõda üldse puhkenudki ega Sakala veergudel kõik need aastad lugejate huvi köitnud. Küsimus on selles, kas seadused on üksnes soovitusliku iseloomuga või on need ainult soovitusliku iseloomuga leebed nõuanded. Kas, kes ja kuidas neid järgima peab?