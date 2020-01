Vaba mõte. Kesklinn kolib internetti

Kesklinn sureb välja. Seda on aastaid räägitud Viljandis, Pärnus ja mitmel pool mujal. Või siis: kesklinn kolib kaubanduskeskustesse. Poepidajad näevad ju, et ostjatele meeldib, kui talvel on soe ja suvel jahe ning palju kauplusi on kobaras koos. Pealegi – kinnitatakse ühtelugu – tahavad inimesed autoga otse treppi sõita, vanades linnasüdametes napib selleks aga tihti ruumi ja parkimine on tasuline. Selles kõiges on veendunud ka kunded ise. Mis siis, et suure kaubanduskeskuse parklas ja seejärel majas sees teevad nad hoopis pikema matka, kui vanal kaubatänaval isegi ühest otsast teise jõudmiseks vaja oleks.