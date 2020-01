Tellijale

Sigrid Holmseni sõnul oli kolmikute tulek suur üllatus ning alguses olid nad sellest lausa šokis. «Arst ütles meile ultrahelis naeratades, et saame kaksikud. Enne kui see meile kohale jõudis, lausus arst, et näeb seal veel midagi, mille peale ma suurest šokist ütlesin, et meile piisab kahest, kuid siis pistis pea välja ka kolmas beebi,» rääkis ta. «Kõik lapsed olid tugevate südamelöökidega.»