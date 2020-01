Ilvese Kristi kannap süämen mulgi kiilt ja miilt

Tarvastu juurtega Kristi Ilves, mulgi keeli Ilvese Kristi, on tõenäoliselt kõige noorem inimene, kes praegu vabalt kõneleb ja kirjutab mulgi murdes. Terves maailmas. See tegus ja tarmukas naine toimetab maailma ainsat mulgikeelset ajalehte Üitsainus Mulgimaa, peab talu ning loobus hiljuti Viljandi valla lehe toimetamisest, et pühenduda mulgi kultuuri instituudis mulgi keele õpetamisele ja mulgi kultuuri arendamisele. Ka Sakalast lugejatele tuttavat rubriiki «Mulgi uudise» koostab ja kirjutab just tema.