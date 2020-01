Vanemuises taasesietendub armastatud muusikal «Ooperifantoom»

Tellijale

Muusikal «Ooperifantoom» on kõigi aegade kuulsaim – seda teavad kõik, kes on žanrist vähegi midagi kuulnud. Andrew Lloyd Webberi «Ooperifantoom» esietendus 1986. aastal Londonis ja tugineb 1911. aastal ilmunud samanimelisele romaanile. Romaani unustatud kummitus elab tänapäeval nii tormiliselt, et teda on nähtud vähemalt 30 riigi 151 teatris.