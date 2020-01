Möödunud aasta oli mulle mitmes mõttes eriline. Seiklusi, elamusi ja sündmusi oli seinast seina, kuid kõige tähtsam on tõsiasi, et kõndisin maha umbes 3000 kilomeetrit ja astusin sellega loodetavasti esimese sammu, et elada tublisti kauem kui oma 50. sünnipäevani. No las ma pajatan.