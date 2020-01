Jalgpallurid otsivad mesilasele nime

Klubi kogukonnajuht Marek Tiits ütles, et mesilane valiti mitmel põhjusel, peamised neist õige värvikombinatsioon ja iseloom: julge, töökas, kartmatu ning omasid hoidev. Mesilane ei ründa kunagi asjata, aga kui ta seda teeb, siis halastamatult, täpselt nagu meie mängumehed ja -naised jalgpalliplatsil. Tuleviku klubi on nagu mesilastaru: toimekas, organiseeritud ja igaühel on oma ülesanne, millest ka kõige väiksem on perekonnale väga oluline.

"Nime valib mesilasele kogukond ja maskott on esimest korda rahva ees meie esimesel kodumängul 22. märtsil Nõmme Kalju vastu. Seal annab ta ka oma nime autorile auhinna," ütles Tiits. Mesilase maskotiks valimine on klubis juba pikki aastaid jutuks olnud. Variantide hulgas oli Tiitsi sõnul teisigi kollamusti loomi, aga mesilane on neist ikkagi kõige omam, kõige kodumaisem ja kohalikum.

"Ja samamoodi, nagu mesilane on ökosüsteemis ääretult tähtsal kohal, usume me, et ühes korralikus linnas peab olema oma jalgpalliklubi. Mesilane ei küsi, miks. Mesilane töötab. Nii ka meie," rääkis Tiits.