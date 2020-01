Tellijale

«Praegused ruumid on meil väga amortiseerunud ja kriitilises seisukorras ning oleme õnnelikud, et oleme saanud sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Liidu abiga nende hoonete ehituse ette võtta,» ütles Tampere. «Me saame sellega pakkuda patsientidele paremat teenust. Loomulikult paraneb ka meie töötajate töökeskkond, kuid patsientide heaolu on haiglale siiski kõige olulisem.»