Partokraatia ülemvõim Eestis

Iseseisvuse taastamise järgse aja jooksul on Eestis kaheksa korda korraldatud parlamendi valimisi häälte jaotamise põhimõtte alusel ning lisaks sellele on kandidaadi positsioon oma erakonna nimekirjas mänginud tähtsat rolli: mida kõrgemal kohal keegi nimekirjas on, seda tõenäolisemalt ta osutub valituks riigikokku, eeldusel, et tema erakond ületab valimiskünnise. Ükski üksikkandidaat pole teadaolevalt valimiskünnist ületanud.

OLEN ÜHA ENAM veendunud, et riigikogu valimise seaduse seitsmenda paragrahvi esimene lõige on vastuolus meie põhiseaduse esimese paragrahviga, mis ütleb muu hulgas, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. Veerand sajandi jooksul on riigikokku pääsenud kandidaate, keda reaalselt sinna valitud pole.