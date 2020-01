Mulgi märgi kandjate sekka astus kolm uut ettevõtet

Mulgi märk tähistab Mulgimaal pakutavaid kohalikke ja ajaloolist traditsiooni järgivaid tooteid, teenuseid ja elamusi.

Mulgimaa arenduskoja juhatuse esimehe Dmitri Orava sõnul on uutest märgisaajatest ainult hea meel. "Kõik kolm on suurepärased näited kohalikku toorainet väärtustavatest ja väärindavatest ettevõtetest ja ettevõtlikest mulgi inimestest. Neist Chaga on suutnud kohalikul toorainel põhinevate toodetega ka välisturgudele siseneda. Loodetavasti aitab see eeskuju kaasa Mulgi märgi ja Mulgimaa tuntuse kasvule välisriikides," rääkis Orav. "Samas Popsi Köök on suurepärane näide, kuidas kohalikust toorainest suurepäraseid tooteid valmistades võib võita kohalike südamed."

2008. aastal asutatud Morna talu peamine tegevusala on puuviljakasvatus. Talul on umbes seitse tuhat viljapuud ning ühel hektaril paiknev maasikakasvatus. Lisaks puuviljade ja maasikate müügile toodetakse õunamahla ja kuivatatud õunu. Üks Morna talu pidaja Danel Mets ütles Sakalale, et Mulgi märgi üle on neil hea meel. Laienemisplaane talul praegu ei ole. "Teeme nii palju, et oma jõududega enam-vähem hakkama saada, nii on kõige tasuvam. Eks teha tahaks palju, aga palgalist tööjõudu ei saa palju kasutada," rääkis Mets.

2014. aastal asutatud ja 2015. aastast tegutsev osaühing Chaga toodab ravimtaimedest toidulisandeid ning ekspordib neid paljudesse riikidesse Austraaliast Kanadani. Lisaks tavapärastele ja tuntud ravimtaimedele kasutatakse eliksiirides Mulgimaa metsades kasvavat musta pässikut. Abja-Paluojal tegutsev osaühing Kirnu on aga kohalike silmis hinnatud kulinaaria- ja pagaritoodete valmistaja ning toitlustusteenuse pakkuja. Mulkide hulgas Popsi Köögina tuntud ettevõte on hea näide kohaliku tooraine väärindamisest Mulgimaal.

Mulgi märgi asutas Mulgimaa arenduskoda selleks, et tähistada Mulgimaal pakutavaid tooteid, teenuseid ja elamusi, aidata valida ja ära tunda kvaliteetset Mulgi kaupa ning anda ettevõtjatele võimalus üheskoos piirkonnale ja siin valminud toodetele ja pakutavatele teenustele tähelepanu tõmmata. Mulgimaa ettevõtjad on aastaid teinud koostööd, käies ühiselt laatadel ja messidel nii Eestis kui välismaal. Koondumine ühise kaubamärgi alla aitab piirkonna tegusatel ettevõtjatel suuremat turgu kõnetada. Esimesed Mulgi märgid anti välja läinud aasta alguses ning neid on jagatud 17. Märk antakse välja viieks aastaks.