Tellijale

Igal aastal Viljandi autoesinduste müügistatistikat koguva Rael Autokeskuse müügijuht Marko Tammann rääkis, et kui võrrelda Rael Autokeskuse uute autode müüki näiteks üle-eelmise aasta omaga, siis see on kasvanud päris mitu protsenti nagu ka enamikus teistes autoesindustes. Tammanni hinnangul on üleüldine uute autode müügi suurenemine tingitud majanduskasvust. «Kui igalt poolt on kuulda, et majandusel läheb hästi ja kõik õitseb, siis tekib inimestel ostujulgus,» lausus ta.