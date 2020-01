Tellijale

Mõjukus on muidugi subjektiivne ja seda on raske mõõta. Seda tunnetatakse, aga keeruline on konkreetse inimese mõju tõestada ja grammiga kaaluda. Seepärast ei lugenud me üle kellegi eurosid ega seadnud ametipositsioone hierarhiasse, ei analüüsinud sotsiaalmeedia jälgijaskonda ega ajanud jälge ärisidemetes. Selle asemel palusime kõikidel maakonna omavalitsuste volikogude liikmetel, omavalitsusjuhtidel ja Sakala toimetuse töötajatel nimetada kümme nende arvates kõige mõjukamat viljandimaalast.