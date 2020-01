Eesti metsad kaovad vihmametsadest kiiremini

Loodusteadusliku definitsiooni järgi tähendab mets ökosüsteemi, mille dominant on puud. Umbes kahekümnenda eluaastani ei anna meie puud veel metsa mõõtu välja ja see, et metsa võib loodusteaduslikus mõttes käsitleda metsana, ei tähenda veel, et tegu oleks automaatselt ka liigirikka metsaga.

Osa liike suudavad eluneda vaid loodusmetsades. Selliseid metsi on Eestis praegu järel umbes kaks protsenti ning nende pindala kahaneb arvestusliku tempoga 400 hektarit aastas, sest suurt osa sellistest metsadest pole ikka veel kaitse alla võetud. Ootuspäraselt kajastub üleraie metsaliikide olukorra halvenemises, nagu tõendavad muu hulgas keskkonnaagentuuri värsked seireandmed. Need näitavad metsalinnustiku jätkuvat vähenemist ning enamiku metsa-elupaigatüüpide kesist seisundit.

Riigikontroll arvutas juba 2010. aastal RMK kohta, et tolleaegse raietempo jätkudes lõpevad küpsed kuusikud otsa 20, kaasikud 30 ning männikud 50 aasta pärast. Praegu raiutakse riigimetsi aga toonasest veelgi enam, erametsadest rääkimata. Riigimetsa raie moodustab meie metsade koguraiest vähem kui kolmandiku, ehkki riik kontrollib poolt metsapindala, mis näitab, et erametsades on olukord RMK metsadest veel tunduvalt hullem.

Lisaks ökoloogilisele ja ühiskondlikule probleemile on riiklikult soodustatud üleraie ka majanduslik mure – isegi raievanuste langetamise korral, mis seaduse mõttes raieküpset metsa juurde tekitaks, ei kõlba väga noorelt raiutud puit paljudeks otstarveteks. Kohalikud palkmajatootjad on juba mõnda aega kohaliku toorme kehva kvaliteediga kimpus. Kahaneb Eesti kui loodusturismiriigi potentsiaal, mis oli kunagi väga suur ja millele on suuresti rajatud meie maa kui reisisihi maine. Meie puhta ja «kergesti kättesaadava» metsiku looduse garantii on üks peamisi lubadusi riiklikes reklaamikampaaniates.

Mis me teha saame?

ET KESKKONNA OLUKORD on kriitiline nii kodumaal kui ka laiemas plaanis, on vajalik võimalikult paljude kaine pilguga inimeste koostöö ning ühine surve poliitilistele ja majandusstruktuuridele, et saavutada selge pööre jätkusuutlikuma poliitika poole. Meie metsade ja looduse hoidmisse saab igaüks panustada, nagu ka poliitika muutumisse, on vaja vaid leida see koht ja roll, mis võimetele ja ambitsioonile vastab.

Tuleb õppida ümbritseva keskkonna seisundit ja meie ressurssidega majandamise protsesse jälgima, otsides abi ja nõu inimestelt, kes juba looduskaitseühendustesse on koondunud. Koostöö ja jõudude ühendamine on kodanikuühiskonna eduka toimimise alus, lisaks loob see uusi kogukondi ja rikastab meie kultuuri üldisemalt.