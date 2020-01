Heimtalisse tuuakse lõimumiseks välismaalasi

Tellijale

Eesti Pagulasabi tugiteenuste juhi Anu Viltropi sõnul on ürituste eesmärk luua Eestis elavatele pagulastele sotsiaalne võrgustik ning anda võimalus kohalikel kogukondadel siia jõudnud inimesi paremini mõista. Tasuta üritusele on kutsutud Tallinnas kokana leiba teeniv srilankalanna Mariya Ananthan, kelle eestvedamisel valmistatakse lambakarrit, ube kookospiimakastmes ja chai’d. Lisaks lubatakse külalisi kostitada Sri Lanka maiustustega. Ühing kirjutab oma Facebooki lehel, et kokandusõhtule on esinejaks kutsutud ka ajakirja Estonian World peatoimetaja Silver Tambur, kes 2013. aastal elas viis kuud Sri Lanka Tamili piirkonnas, mis on kodusõjast laastatud ja kuhu turistid üldjuhul ei satu. Srilankalaste kogukonda Eestis kuulub 2018. aasta andmete kohaselt paarkümmend inimest.