Viljandis tuleb kihutuskoosolek Tiit Madissonile tänumedali andmise vastu

Eesti Leegioni sõprade klubi kogub annetusi ja toetusallkirju, et anda Tiit Madissonile tema 70. sünnipäeva puhul Eesti rahva tänumedal. Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu liige ja eestkõneleja Jaanika Kressa on sellele kategooriliselt vastu ning sel nädalavahetusel kogunevad tema eestvõttel Viljandisse vabadusvõitlejate organisatsioonide esindajad, et oma arvamus valjult välja öelda.