Tuleviku väravavaht sõitis FC Floraga Saksamaale

FC Flora teatab oma kodulehele pandud teates, et Saksamaal peetava sõprusmängu nimekirjas on katsetamisel viibiv 22-aastane Karl-Romet Nõmm, kes seni on kaitsnud Viljandi JK Tuleviku väravat.

Tuleviku president Raiko Mutle sõnas, et praegu Floraga läbirääkimisi käimas ei ole ja Nõmm Florasse ei suundu. Ta lisas, et Saksamaale sõitis väravavaht eeskätt arengut ja motivatsiooni suurendamist silmas pidades.

"Pigem kaalusime puhtalt Karl-Romet Nõmme isiklikke plusse ja miinuseid sellest lähtuvalt, et ta Floraga sinna kaasa läheb, ja leidsime, et see võiks olla talle kasulik," rääkis Mutle. Ta lisas, et see annab noorele väravavahile hea võimaluse oma oskusi näidata. "Nõmm on ambitsiooniga edasi liikuda ja ühel hetkel ennast tõestada tippväravavahina. Kui Eesti tippklubi talle sellise võimaluse annab, oleks klubi poolt patt talle seda keelata."