Kolm viljandlast on riigi preemia kandidaadid

Möödunud tantsupeo "Minu arm" pealavastaja Vaike Rajaste on lausa kahekordne kultuuripreemia kandidaat: teda on esitanud Viljandimaa rahvakultuuriselts ning koos laulupeo peadirigendi Peeter Perensiga on ta üles seadnud Ramsi vaba aja keskus. Tantsupeo muusikajuhi Tonio Tamra on esitanud kandidaadiks Viljandi muusikakooli.