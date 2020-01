Tellijale

Toomi «Tõde ja õigus» ei ole märgiline üksnes rekordiliste vaatajanumbrite poolest, kuigi kinodes on seda vaatamas käidud 267 000 korda ning teleesilinastust vaatas 211 000 inimest. Selle filmi väärtust näitab tema roll meie kultuuriloos. Olen nimelt surmkindel, et «Tõde ja õigus» leiab vaatajaid vähemalt lähimateks aastakümneteks ning et tegu on filmiga, mis püsib värskena ka tulevaste põlvede jaoks. Mis on seda erilisem, et filmi aluseks on pretensioonikas materjal ehk eesti kirjandusklassika esindussarja esimene osa.