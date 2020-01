Ajaloo tunnetamisest

Tõsi see on, et minevikku on vaja mäletada. Paraku kipume minevikust esile tooma üksikuid detaile ja neid endale meelepäraste kaunite legendidega ilustama, jättes armsat romantilist pilti rikkuvad killud kõrvale. Nii on ka metsavendlusega. Valdavalt räägime metsavendadest kui Eesti iseseisvuse eest ja okupatsioonivõimude vastu võidelnutest. Kahjuks ei piirdunud metsavendade tegevus ainult sellega. Mündil on ka teine külg ja paraku mitte nii ilus. Leidus selliseidki metsavendi, kes röövisid poode ja kassasid, tapsid inimesi ning mõistsid omakohut. Tänapäeval nimetaksime sääraseid tegelasi kas kurjategijateks või terroristideks ning kodanikena nõuaksime, et politsei midagi ette võtaks. Toonane võim pani kõik ühte patta ja käsitles kõiki metsas olijaid bandiitidena või nende käsilastena. Lõpplahendusena kannatasid kõik, nii süütud kui süüdlased.