Vahe ja võigas lugu sellest, kuidas pervert miljoneid dollareid sai

«Pommuudis» üks peategelane ja nii-öelda pahalane Roger Ailes sündis 1940. aasta 15. mail ning just tema seisis suuresti Richard Nixoni, Ronald Reagani, George H. W. Bushi, Donald Trumpi ja New Yorgi linnapea Rudy Giuliani edu taga. Samuti ladus just tema 90-ndatel oma töntsakate, aga kavalate sõrmedega kokku Foxi uudistekanali, mille väärtust on keeruline kokku arvutada, sest hiidkontserni eri harud ulatuvad üle kogu planeedi.