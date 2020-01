Haigla palub patsiente külastada õhtupoolikul

Tulijatel palutakse üleriided jätta esimese korruse riidehoidu ja kasutada osakondadesse sisenedes ühekordseid jalanõukaitsed ehk kilesusse, mida saab riidehoiust. Eriti tundlikud on vastsündinud ja seetõttu paneb lastearst Gerli Mirka inimestele südamele, et järgitaks hea tava reegleid.

"Hommikupoolikud, kui haiglas on kõige kiirem ja töömahukam aeg, ei ole õige hetk haiglas viibivate lähedaste külastamiseks," ütles Mirka pressiteatate vahendusel. "Üleriided jäetakse igas kodus välisukse lähedusse, nii võiks see hügieeni mõttes toimuda ka haiglaruumides."

Haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar lisas, et haigla on koht, kus tuleb puhtust ja steriilsust eriti hoida.

"Viirused möllavad ja meil tuleb sageli ette, et inimesed marsivad poriste jalgadega sisse, ilma et kilesusse võtaks," rääkis Veiksaar. "Palun austame haigeid ja neid, kes nende eest hoolitsevad. Hommikuti on haiglas protseduurid, sestap on külaskäigud parem hilisemale ajale jätta."