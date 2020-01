Tellijale

Ettevõtmist korraldab Tartu kalasõprade klubi, kes on talviti teinud võistlusi mitmel pool Eestis. Klubi liige Veljo Sarapuu ütles, et esialgse plaani järgi pidi mõõduvõtt olema 1. veebruaril Jõgevamaal Pikkjärvel, kus seda tehti ka eelmisel aastal. Et järvedel jääd ei ole ega paista tulevat, on väljakuulutatud kalapüügivõistlused järjest ära jäänud. Sarapuu rääkis, et on aastaid elanud Soomes ning seal on sillalt kalapüüdmise võistlused väga populaarsed. Nii tekkis mõte, et samasugust korraldust võiks ka Eestis proovida.