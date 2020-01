Tellijale

Oma vastuses toetub ministeerium korrakaitseseadusele, mis ütleb, et esimesena peaks järelevalvet tegema see organ, kellel on suurem kompetents. «Üldjuhul ei ole politseil valdkondliku asutusega võrreldavaid eelteadmisi, samuti ei pruugi ta tunda kohalikke olusid sama hästi kui valla või linna parkimiskorraldusega tegelev ametnik,» kirjutas Viljandi linnavalitsusele vastuseks justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse osakonna juht Aaro Mõttus.