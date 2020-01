Tellijale

Mükoloogilises maailmas on tegu hilissügisese seeneaja jätkuga, nii võib soodsate ilmaolude puhul saagiga metsast naasta ka talvekuudel. Kui miinuskraadid on selgelt võimust võtnud ning maa puhkab lumevaiba all, ei ole enam midagi teha ja tuleb oodata kevadise hooaja algust.