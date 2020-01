Töötukassa tänas maakonna parimat tööandjat ja koostööpartnerit

Eesti töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ning koostööpartnereid, Viljandimaa aasta tööandja on osaühing Pesuekspert. Töötukassa teatel töötab ettevõttes üle 130 puhastusteenindaja, tööd ja väljaõpet on saanud ka paljud vähenenud töövõimega inimesed, sest ettevõttel on pakkuda erineva koormusega ja paindliku tööajaga töökohti.