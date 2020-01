Hunt ründas taas koera

Tellijale

Vissuvere küla Käärdi talu peremees Avo Käosaar rääkis, et koer veetis tavapäraselt öö toas ning hommikul umbes kella seitsme ajal lasti ta välja. Kella kaheksa ajal hõikas peremees koera ja too ei tulnud, kuid esialgu peremees oma sõnul muret tundma ei hakanud. "Üheksa ajal hakkasin ringi vaatama ja leidsingi ta põllult, majast eemal," lausus Käosaar.

Peremees kinnitas, et ei ole varem kordagi hunti oma talu ümbruses kohanud ning ka naabrite käest pole kuulnud, et keegi oleks mõnd võsavillemit näinud. Küll aga teadis ta, et naaberkülas on hiljaaegu aset leidnud samasugune juhtum. "Üldiselt ei ole olnud neid näha ega kuulda. Isegi mingit ulgumist ei ole kuulnud," ütles Käosaar.