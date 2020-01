Sakala aasta töötaja on Margus Haav

Margu Haavale endale tuli tunnustus üllatusena. Ta tänas kolleege tunnustuse eest ja rääkis, et tal on vedanud, et saab tegelda oma lemmikteemadega, milleks on kultuur ja ajalugu. "Nii et kui vaatan filmi või loen raamatut, siis teen ühtlasi tööd. Mulle see täitsa sobib. Ning nagu teada, sünnivad parimad lood ikka siis, kui teema on endale kuidagi oluline," lausus ta.

Seekordne "Muusa puudutus" ei olnud Margusele esimene. 2006. aastast Sakala hingekirjas olnud ajakirjanik on auhinna pälvinud ka kord varem, 2011. aastal. "Väga tore, et kolleegid hindavad, suur tänu, see on mulle oluline. Et kolleegid on elukutselised ajakirjanikud, kuid ühtlasi samuti lugejad, siis on nende reaktsioon loo teemadele omamoodi lakmuspaber, kas valmiv lugu võiks kedagi kõnetada. Sakala vaim on tervikuna väga vitaalne ja humoorikas ning mõnel päeval on täitsa rõõm tööle tulla," rääkis ta.