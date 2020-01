Hiljaaegu tekitas palju kõneainet tänavakunstnik Edward von Lõnguse töö, mis kujutas jalgrattaga poissi. See kadus salapäraselt koos Lossi tänava plangutükiga, ilmus siis tagasi ja seejärel kadus uuesti. Varemgi on linlaste tähelepanu pälvinud pildid, mis on üleöö mõnele seinale tekkinud, ja kindlasti oskaks iga lugeja nimetada vähemalt üht neist. Sakala pildistas üles mõned Viljandit ilmestavad teosed.

Kui tavaliselt on kunst eksponeeritud galeriis või kellegi kaminatoa seinal, siis tänavakunsti eripära on see, et linnas liikudes puutume kõik sellega kokku. Tihtipeale seaduse piiril balansseerivat kunstiliiki peavad mõned vandalismiks ning mõned ehedaks kunstiliseks eneseväljenduseks.