Vaba mõte. Loobime kõiki rahaga

Viimasel ajal on justkui tavaline, et peaaegu iga negatiivse sündmuse või suur­õnnetuse järel korraldatakse korjandusi ja kogutakse annetusi. Enamasti olen ma kahe käega nende poolt ja näen, et ühiskonnal on mõningate probleemide lahendamisele kaasaaitamises oma roll täita. Ehe näide sellest on hiljutine lugu siitsamast Eestist, kus koguti raha Annabelile, kelle haiguse ülikallist ravi haigekassa rahastada ei suutnud. Ühiskond nägi probleemi ja leidis lahenduse. See oli võimas ja tähelepanuväärne. On täiesti õige, et peame olema suutelised koonduma ja abi andma neile, kel seda vaja on.