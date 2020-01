Eelmise laupäeva hommikul hakkasid sotsiaalmeedias ringlema pildid sellest, kuidas Raudna külas Rõõsa oja ääres on sadu plastkanistreid, mille keegi pahatahtlik inimene (või inimesed) on sinna salaja vedanud. Keeruline on öelda, mitu grammi ajusid ja südametunnistust sellise sammu tegemiseks peab olema, aga tehtud see samm sai.