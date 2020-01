Suure-Jaanis talvitanud vigastatud luik viidi Tartusse

Tellijale

Lindu suvest saadik toitnud ja ravitsenud linnusõber Aarne Ots oli asjade sellise käigu pärast üsna nördinud. "Paanika läks lahti sel päeval, kui lugu lehes ilmus," rääkis Ots mornilt. "Ärritunud inimesed hakkasid valda kõnedega pommitama ning tahtsid teada, mis linnupiinamine seal toimub. Tegelikult ei saanud tal ju ideaalsemaid tingimusi ollagi. Tänapäeval ei saa karusnahkset kasukat kah selga panna, looduskaitsjad kisuvad selle seljast ära. Ilm on hulluks läinud. See oli terve ja tugev luik, tal polnud seal ojas häda midagi. Kas oleks parem olnud, kui ta oleks põllul jalutanud ja rebane oleks ta ära söönud?"

Seda, kuhu lind viidi, Aarne Ots ei teadnud. "Keskkonnaametnik ütles ainult, et luik on looduskaitse all ja nii ei tohi teda kinni hoida."