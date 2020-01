Uus veekeskuse juht pakub kahjumit tootvat maja linnale

Kui linnavalitsus veekeskuse omanikuna otsustas eelmise aasta eelviimasel päeval, et nimetatud ettevõte tuleb likvideerida, siis paar tundi hiljem kogunenud ettevõtte nõukogu otsustas ametist vabastada selle senise juhi Rein Ilvese ning panna juhatuse liikme kohale linnavalitsuse juristi Marko Kotsari. Tema ülesanne on ettevõte selle aasta jooksul lõpetada. Uue ametikoha täitmise eest makstakse Kotsarile sada eurot kuus.

Seadus järgi peab ettevõttel olema vähemalt üks juhatuse liige.

Kotsari ülesanne on ettevõtte likvideerimine, millega ta loodab lõpule jõuda suve keskpaigaks. Seadusest tulenevalt ei saa aktsiaseltsi tegevust lõpetada kiiremini kui poole aastaga.

Selleks, et ettevõte enam linnale kahju ei tooks, pöördus Kotsar linnavõimu poole ettepanekuga tuua aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus ainuke vara, Vaksali tänaval asuv endine pangahoone otse linnavalitsuse kinnisvaraameti hallatavate objekti sekka, sest sinna jõuaks see tänavu suve keskpaigaks niikuinii.

"Otstarbekas oleks kõikvõimalikud kulud ühingus likvideerimise ajaks miinimumi viia, et vältida raha asjatut põlemist," kirjutas Kotsar ja lisas, et praegu teenib ettevõte ainult kahjumit. Novembris olid Vaksali tänava kinnistuga seotud kahjum 1041,19 eurot, sest saadav üüritulu ei katnud kinnistul tekkivaid kommunaalkulusid. Kahjumit on ettevõtte linnale teeninud alates SEB kontori lahkumisest.

Kotsari sõnul on selge, et Vaksali tänav 2 kinnistu potentsiaal on suur, kui seda oskuslikult rakendada, ning seda suudaks kõige paremini teha linna kinnisvara haldusamet.

Selleks, et amet saaks juba praegu Vaksali tänava hoones tegevust planeerida, oleks Kotsari hinnangul mõistlik sõlmida Viljandi Veekeskuse aktsiaseltsi ja linnavalitsuse vahel vara tasuta kasutamise leping. "See oleks otstarbekas, sest ühing on likvideerimise faasis, uute üürnike otsimisega ei tegelda ning mõttetu oleks hakata ka linnalt kui ühingu ainuomanikult üüri küsima, sest see tähendaks tegelikult omaniku enda raha ühest taskust teise tõstmist," lisas ta.