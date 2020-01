Viljandi poistekoor esineb sõpruslinnas

Viljandi poistekoori dirigent Riina Trumm ütles, et Lätisse Valmierasse sõit on Viljandi poistekoorile teine välisreis ja poistele põnev kogemus. "Põnevust lisab ka see, et võtame osa festivalist, mis on meile täiesti uus kogemus. Kava oleme koostanud Eesti heliloojate Rein Rannapi, Riine Pajusaare, Riret Rips-Lauli ja Arne Oidi talvelauludest. Et talv on sel aastal taeva jäänud, tuleb poistel kujutlusvõime tublisti appi võtta," rääkis Trumm.