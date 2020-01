Tellijale

Vallavanem Hermann Kalmus ütles, et Kõpu hooldekodu ei ole majanduslikult mõttekas renoveerida nõuetele vastavaks. Siiski ei jäeta hoonet niisama seisma, vaid see renoveeritakse ning sinna plaanitakse rajada sotsiaalkorterid abivajajatele. Samuti hakkab seal tegutsema päevakeskus, kus saab saunas käia, pesu pesta, süüa teha ja peavarju. Sotsiaalkorterid on väikesed kööktoad.