Viljandlastele, Tartust

Haukan Rohelise Maja kohvikus täiskuusuurusest kaneelisaiast ampsu. Tuhksuhkur lendleb kui tähetolm. Puhun kuldpruunil rõõmuveel hõljunud valgele vahutordile. See ennustab linnale helesinist tulevikku. Kes teab, ehk mullegi. Rüüpan topeltespressoga kohvist ettevaatlikult ühe lonksu. «Ei teagi, kumb rohkem soojusest ja värskusest aurab,» imestan.

Meenub eelmine õhtu, kus «Minu Tartu» Viljandi esitlusel oli üks vana-vana tädi. Suul katkematu naeratus ja kerge kaega silmis sädelev helk. Ühes neist rõõm pikalt elatud elu üle. Teises nukrus, et see kõik on möödunud kui silmapilk. Kui eba­traditsiooniliselt pikaks veninud esitlus lõppes, tuli ta minu juurde. Võttis mu käed oma soojade pihkude haardesse. Vaatas kae tagant helendavate sinisilmadega sügavalt otsa ja ütles: «Ma tahtsin sõnade ja lausete tagant päris inimest näha. Ja mul on nii hea meel, et see õnnestus. Minu eas ju ei tea kunagi, mis ...»

See soe puudutus viis mind hetkeks tema silmade tagusesse maailma. Vaatasin, mis sealt paistab.

On üks väike tuba. Vana naine, kelle kaasteelised on juba teispool nähtamatut silda, kust tagasi ei tulda. Kes teab, ehk on tal sõnad ja laused ajalehtedest ning raamatutest veel ainsad, kellega rääkida. Ta loeb Sakalast üht armastuskirja Viljandile. Need sõnad kõnetavad vana naist sel korral teisiti. Jäävad teda saatma. Siis saab ta teada, et selle kirja kirjutaja tuleb Viljandisse. Paneb selga oma uhkeima mantli ja kübara ning seab sammud raamatupoodi. Ühe Viljandit armastava tartlase Tartust kirjutatud raamatu esitlusele. Ja nii ta siis seal istub. Suul katkematu naeratus ja kergelt kaetanud silmis sädelus. Ühes neist rõõm pikalt elatud elu üle. Teises nurkus, et see kõik on möödunud kui silmapilk.

VILJANDI VANALINN on maagiline ja realistlik ühekorraga. Nagu Karlova linnaosa Tartus. Nagu värviline unenägu. Isegi hallailmade aegu. Ainult võta kätte ja mine. Kiirusta aeglaselt. Või aeglusta kiirustamist. Lihtsalt mine ja kõnni lahtiste silmadega kesk unenägu. Nagu mina pärast esitlust ja enne Heade Mõtete klubi talvepäevi, mis seekord Viljandis.

On maju, mis magavad surmaund. Ja maju, mis letargiast ärkamas või ärganud. Ka selliseid, kus on alati tuksunud süda – inimene. Ometigi on piir nende erinevate majade vahel kohati nii õrn, et ei mõistagi, mis päris, mis mitte. Kusagil nende ammuseid aegu näinud seinte taga on läbi korstnate värsket õhku hingavad ahjud. Puupliitide metallist laval mängitakse malmpannidel söögivalmistamis­džässi. Inimesi õhtustel tänavatel ei kohta, aga nende olemasolu on aimata igal sammul. Nii on Karlovas ja nii on Viljandis.

Jõuan pronksist linnapea Maramaa juurde. Noogutan sellele väikest kasvu suurele mehele. Hetkeks näib, et ta noogutab vastu. Möödun Oru tänaval oma peatuspaigast, mille akna tagant pitskardinate vahelt paistab järv. Asutan end mööda langevat treppi järve poole teele. Üks katus kõrgub mu kohal. Teine jalgadest allpool. Astu vaid üks samm ja oledki katusel, tekib petlik illusioon. Nii ma käin katuseid mööda ja katustest mööda, kuni jõuan Viljandi paadimehe valdustesse. Annan talle edasi tervitused Tartust, Emajõe vete-emandalt.

«AGA MIS VEEL?» mõtlen. Jah! On need kaks linna ju nabanööri pidi seotud ülikooli kaudu. Siin on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, mis muudab mõlemad auväärses eas linnad sisimas iginooreks.

Kunagise Vikerkaare hoone platsil ajan pea kuklasse ja imetlen kerkivaid tulesid akendes ning kitsast ja järsku triipu nende vahel, mis otse mu silme ees. Viljandis on Kõrgemägi. Tartus Musumägi. Mõlemal neist koht mu mälestustes. Esimesteks suudlusteks imelised mõlemad. Mõlemal linnal on olemas tugevalt romantiline joon.