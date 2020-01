Tellijale

«Meie firma ei ole nende kanistritega seotud,» kinnitas Hansa Bussiliinide juhatuse liige Madis Lepp, kes neljapäeva ennelõunal rentis koos kolleegiga järelkäru ja sõitis Heimtali lähistele, kuhu kanistritemägi oli tekkinud. «Aga ma usun, et need on seotud ühe teise bussifirmaga, sest need on väga sarnased nendega, mida ise kasutame.»