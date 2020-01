Punker aitaks ajalugu tunnetada

Kui aga süveneda artiklisse «Vald asub tules hävinud punkrit taastama» 18. detsembri Sakalas, siis selles on öeldud, et viimistlus tuleks ikkagi palkidest ning betoon oleks vaid selleks, et muuta punker turvalisemaks ja pikemalt säilivaks. Nii et seest näeks see välja täiesti ehe. Sellisel kujul taastatud punker oleks Eestis unikaalne ja tekitaks kindlasti paljudes huvi seda vaatama minna.