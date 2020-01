Viljandi vald plaanib luua koos linnaga ühist veevärki

Tellijale

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et Ramsi VK on 4300 tarbijaga majanduslikult hästi toimiv ettevõte, aga eelmisel aastal lõpetas keskkonnainvesteeringute keskus vähem kui 5000 tarbijaga vee-ettevõtetele toetuse andmise.

«Riigi poliitika on selline, et väikesed vee-ettevõtted peaksid liituma suurematega,» selgitas ta. «Ramsi VK tegemised on Viljandi ümber tihedalt seotud Viljandi Veevärgiga, nii oleks loogiline, et linnas ja vallas jätkaks üks tugev vee-ettevõte.»