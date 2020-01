Kodutütred tähistavad aastapäeva Heimtalis

Tellijale

Kodutütarde Sakala ringkonna vanema Kerstin Kääriku sõnul on korraldusmeeskonnal hea meel võõrustada külalisi organisatsiooni 88. aastapäeval just Viljandimaal. "Loodan, et meie sünnipäevapidu kulgeb kodutütardele omasel rõõmsal meelel ning üle Eesti kokkutulnud külalised leiavad aega ka maakonnaga tutvumiseks."