Neuroloog ja Eesti peavaluseltsi president Mark Braschinsky tõdes, et migreeni puhul on ravimisoodustusi vähe ja seetõttu on ravimid üsna kallid. Selleks et migreenihooge ja pingepeavalusid oleks vähem, soovitab Braschinsky regulaarselt sportida.

FOTO: Sille Annuk (Tartu Postimees)