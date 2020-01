Käsipallikoondis läheb homme vastamisi Luksemburgiga

"Nii väravavahi kui joonemängija kohale valisime sel korral kogemuse. Aga oli väga tähtis, et kõik kolm Tallinna pallurit tegid laagri kaasa, sest tulevikus saavad neist tähtsad lülid," selgitas Sivertsson, miks osutusid sel korral valituks Serviti puurivaht Eston Varusk ning suuremate kogemustega joonemehed Martin Johannson, Armi Pärt ja Hendrik Varul.

Eesti vastane pidas eelmisel nädalal kolme päevaga kolm MM-valikmängu, kaotades kõik. "Luksemburg on hästi kokku mänginud tiim ning isegi Leedule, Slovakkiale ja Fääri saartele kaotades olid nad peaaegu lõpuni mängus sees. Üritavad kiirelt mängida, aga oskavad ka kannatlikult rünnakut ehitada ja otsivad tihti söötu joonele," analüüsis Sivertsson. "Usun, et oleme heas seisus ja valmis võitude nimel võitlema. Peame 120 minutit keskendunult mängima, välja juurima eelmise tsükli liigsed lihtvead ning kui miskit ei õnnestu, siis kas üritama uuesti või teistmoodi, aga mitte ebaõnnestumisest pingeid võtma."

Eesti koondis on MM- või EM-valikmängudes Luksemburgiga kohtunud viiel korral. Neli esimest ta võitis, viimati ehk 2015. aasta juunis jäi Viljandis 26:29 alla. Lisaks on peetud kolm maavõistlust, kus Eesti saanud kaks ja vastased ühe võidu. Suurima skooriga edu saadi kümme aastat tagasi võõrsil olnud sõprusmängus, kui Mait Patraili 15 värava toel võeti 43:29 võit.