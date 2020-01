Saaremaa traagiline õnnetus pani tegutsema. Teatajate abil tabas politsei neli purjus juhti

Simuste tõdes pressiteate vahendusel, et taoline politsei ja inimeste vaheline koostöö on äärmiselt oluline, et liikluses oleks kõigil turvalisem. „Julgustame inimesi samas taktis jätkama,” teatas ta. „Seda enam, et kriitilisemad ajad nagu nädalavahetused, palgapäevad ja pühad toovad taolisi rikkumisi kaasa oluliselt enam kui praeguse rahuliku nädala alguses.”