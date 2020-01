Linn kingib värskele ilmakodanikule soovi korral beebipaki

Beebipakkides on palju asju, mida väikelapsel ja noorel perel vaja läheb. Viljandis pakutavas pakis on meriinovillane tekk, kapuutsiga bambusekiust vannilina, suur meriinovillane pleed, vannirätikute komplekt, kolm paari riidest mähkmeid, neli riidest mähkmesisu ja närimislelu Vulli Sophie.

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil on lootusrikas, et vanemad valivad beebipaki, sest see on kokku pandud spetsiaalselt Viljandi lastele, selles olevad esemed on kõrge kvaliteediga, naturaalsest materjalist ja kestavad kaua. «Lähtusimegi ideest, et olgu pigem vähem, aga kvaliteetsemad esemed, mida väike linlane saab kasutada võimalikult kaua,» ütles Gedvil.