Tellijale

«Mingit haiguspuhangut meil ei ole,» kinnitas Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse juht Marika Tirmaste. «Meil on see lihtsalt ennetav meede, et haigestumisi ära hoida.» Tirmaste selgitas, et niisugused külastuspiirangud on 82 elanikuga Lõhavere hooldekodus olnud enamasti igal talvel ja peamiselt veebruaris.