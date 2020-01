Tellijale

Maanteeameti andmeil tehakse seda tööd aastail 2020–2023 kogu Eestis ligikaudu 397 kilomeetri pikkuselt ja sealhulgas Viljandimaal peaaegu 70 kilomeetri jagu, mida on rohkem kui teistes maakondades. Viljandimaale järgneb Tartumaa, kus plaanis on tolmuvaba katte alla saada veidi enam kui 58 kilomeetrit kruusateid. Viimasel kohal selles pingereas on Hiiumaa napi 2,5 kilomeetriga, aga mitut maakonda kõnealuses nimekirjas polegi.