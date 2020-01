Tellijale

Anu Raua sõnul anti talle kui maaomanikule keskkonnainspektsioonist korraldus kanistrid ära koristada, sest pole teada, kes need sinna tõi. Kui prügistajat ei leita, on koristamine maaomaniku ülesanne.

«Maaomanikul on praegu väga palju muud teha. Näiteks «Tartu rahu» vaibaga seotud tegevused Tartus ning see töö käiks mulle üksinda ka üle jõu,» nentis Raud. Tema sõnul ei pääse praegu autoga kanistrite juurde ning need tuleks tassida käsitsi tükk maad kaugemale, kuhu pääseks mõne väiksema veokiga ligi.