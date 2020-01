Tellijale

Esiteks tuleb muidugi möönda, et see, kui keegi ei sobi mõnele ametikohale, ei ütle midagi tema üldise pädevuse kohta. Nii mõnigi vilets koolidirektor võib õpetajana olla suurepärane. Sule sappa saanud Järvikul on magistrikraad keskkonnakorralduse ja planeerimise alal ning ta pole oma elu veetnud mitte Tallinnas, vaid maal. Pole põhjust kahelda, et maaelu ja väikekohtade elu edendamine on Järvikule südamelähedane. Aga kas selle südameläheduse väljendamiseks peaks tingimata just maaelu edendamise sihtasutuse nõukogu liikme positsioon olema, mis, muide, kuulus enne Illar Lemettile, kes vallandati just Järviku nõudmisel...