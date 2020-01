Viljandi linna preemia kandidaatide seas on nii andekaid sportlasi kui kunstnikke

Viljandi linna teatripreemiale, millega tunnustatakse isikut või kollektiivi väljapaistva tegevuse eest Viljandi teatrikunsti edendamisel, on kaheksa kandidaati. Nimetatuteks on Altmar Looris Viljandi nukuteatri eduka juhtimise eest, Ugala teater erivajadustega inimestele ligipääsetavuse suurendamise ja ja kirjeldustõlke edendamise eest, näitleja Vilma Luik kauaaegse südamega tehtud teatritöö eest, Aarne Soro tugeva rollisoorituse eest lavastuses "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus", lavastuse "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" lavastusmeeskond Ugala ja Viljandi linna lugu rääkiva huvitava lavastuse loomise eest, Enn Kose Ugala teatrisse pikaaegse panustamise eest ning Oleg Titov Ugala lastelavastustesse panustamise eest. Teatripreemia on 1000 eurot.